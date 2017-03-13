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16:16 (мск), источник: Крым Press

В Ялте заработала Горячая линия по качеству продуктов питания

Горячая линия по качеству продуктов питания — идея сотрудников Территориального отдела по г. Ялте Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

Специалисты проведут консультации потребителям по вопросам: нормативные требования к продуктам питания, рекомендации по выбору продуктов питания, куда писать обращения потребителю в случае обнаружения некачественного продукта в магазине, — рассказали в ведомстве. Обратиться с вопросами потребители могут по телефону горячей линий +7 (978) 919−11−42.

Время проведения консультаций: с 13 по 27 марта 2017 года с 11.00 до 18.00 часов (13.00 — 13.45 перерыв).

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