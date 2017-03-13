Пляжей в Крыму этим летом будет больше — 500

По его словам, количество пляжных территорий в Крыму к сезону 2017 года может увеличиться с 367 до 500. В 2016 году у нас эксплуатировалось 367 пляжных территорий. Сегодня 285 пляжей уже имеют пользователей и готовятся к сезону, еще 218 вынесены на конкурс, и мы надеемся, что скоро они обретут своих пользователей. Кроме того, есть 19 территорий за границами населенных пунктов. Таким образом, мы надеемся, что в этом году количество используемых пляжных территорий увеличится до 500 с лишним, — сказал С. Стрельбицкий. Он отметил, что в преддверии сезона в Крыму ведется работа с транспортными организациями. Готовится введение электронной продажи билетов. Появится услуга трансфера из аэропорта до конкретного санатория и другие нововведения. Кроме того, в Крыму в этом году начинает работу «карта гостя», что даст возможность туристам чувствовать себя еще более комфортно и экономить, — отметил министр.

По материалам Интерфакс-туризм.