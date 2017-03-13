Смольный согласовал проведение градозащитного митинга на Марсовом поле

«Это пока предварительно, окончательное решение примет оргкомитет вечером», — отметил он.

Смольный согласовал мероприятие в форме гайд-парка — это значит, что численность его участников ограничена до 200 человек.

Напомним, что ранее оппозиционные депутаты настаивали на проведении митинга в воскресенье, 19 марта, однако в администрации Центрального района запланировали в этот день с утра до вечера мероприятие «Море волнуется» в честь Года экологии.

На градозащитном митинге оппозиционные депутаты (Максим Резник, Оксана Дмитриева, Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Михаил Амосов и Сергей Трохманенко) хотят поговорить о защите музея «Исаакиевский собор», выступить против застройки территории Пулковской обсерватории и против слияния РНБ и РГБ.