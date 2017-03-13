Синоптики назвали срок прихода весны в Башкирии

По данным синоптиков, в воскресенье, 19 марта, воздух в регионе начнет стабильно прогреваться до плюсовых значений температуры. Погода перестанет быть постоянно пасмурной, станет больше ясных и солнечных дней. Стоит воспользоваться последней возможностью поиграть в снежки и слепить снеговичка. Скоро снег растает.

Начиная с предстоящего воскресенья, температура начнет медленно, но верно подниматься на 1−2 градуса почти ежедневно. И в итоге уже к концу марта мы всем своим существом прочувствуем приход весны, потому что установится температура воздуха на уровне +10 градусов.