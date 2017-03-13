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16:49 (мск), источник: PROUFU.ru

Синоптики назвали срок прихода весны в Башкирии

В конце текущей недели в Башкирии наконец-то начнется настоящая весна. Об этом сообщили в Башгидромете, основываясь на прогнозе погоды.

Источник: Proufu.ru

По данным синоптиков, в воскресенье, 19 марта, воздух в регионе начнет стабильно прогреваться до плюсовых значений температуры. Погода перестанет быть постоянно пасмурной, станет больше ясных и солнечных дней. Стоит воспользоваться последней возможностью поиграть в снежки и слепить снеговичка. Скоро снег растает.

Начиная с предстоящего воскресенья, температура начнет медленно, но верно подниматься на 1−2 градуса почти ежедневно. И в итоге уже к концу марта мы всем своим существом прочувствуем приход весны, потому что установится температура воздуха на уровне +10 градусов.

По ночам, правда, на улице будет по-прежнему ниже нуля, но без сильных заморозков. Да и продлится это недолго. Придется немного потерпеть, потому что потом начнется апрель и станет совсем тепло.

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