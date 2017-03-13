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17:47 (мск), источник: Вести Сочи

В центре Сочи вместо торгового центра построят бесплатную парковку

У автобусной остановки «Юбилейная» несколько месяцев назад появился забор. На огороженном участке планировали построить торговый центр, однако вместо этого там появится бесплатная парковка, сообщили в мэрии.

Источник: Вести Сочи

Об этом стало известно во время обхода, который провел глава города Анатолий Пахомов. Мэр Сочи считает, что магазинов там достаточно, а машины покупателям оставлять негде. Поэтому решено оставить землю для общего пользования. Местные предприниматели за свой счет согласились заасфальтировать стоянку, на это им выделен месяц. Забор же градоначальник распорядился убрать.

Разобравшись с этой проблемой, мэр оценил санитарное состоянии микрорайона и остался им недоволен.

«Здесь ситуация просто ужасная — практически все подъезды грязные и требуют ремонта, возле домов валяется мусор, который не убирают месяцами, контейнерные площадки заполнены мешками с сухой листвой, спиленными ветками и даже строительным мусором. В целом, ситуацию с благоустройством придомовых территорий в районе улицы Донской можно считать неудовлетворительной», — отметил Пахомов.

За это несут ответственность чиновники, представители управляющих компаний, а также местные жители, считает мэр. Он поручил домоуправлениям ознакомиться с границами прилегающих к домам участков и привести их в порядок, а горожан просят убрать огороженные сеткой придомовые территории.

Кроме того, во время обхода было решено, что к лету у дома № 100 на улице Донской появится современная детская площадка. По просьбе местных жителей градоначальник поручил внести этот проект в план.

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