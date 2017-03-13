В Воронеже появится центр активного долголетия

Областные власти запланировали строительство центра активного долголетия для пожилых людей в Воронеже. Под здание выделили участок в 0,8 га рядом с Воронежским областным геронтологическим центром, расположенным в переулке Днепровский. Губернатор Алексей Гордеев и запредседателя Совета Федерации Галина Карелова обсудили проект во время рабочей встречи в понедельник, 13 марта.

Новое учреждение построит Senior Group Project — одна из крупнейших частных компаний по социальному обслуживанию пожилых людей. Правительство договорилось с компанией о сотрудничестве в октябре 2016 года. Senior Group должна возвести в Воронежской области пансионаты для престарелых и инвалидов.

Центр долголетия планируют построить в рамках государственно-частного партнерства. Работы профинансируют из областного бюджета, средств пенсионного фонда и частного инвестора. Власти ожидают от компании заявки и экономической модели для строительства центра долголетия.

Справка РИА «Воронеж»

Senior Group Project построила шесть пансионатов на 230 подопечных в Московской области. В 2012 году проект Senior Group «Резиденции для пожилых людей» прошел экспертизу в Агентстве Стратегических Инициатив и по согласованию с Минтруда и соцзащиты РФ.