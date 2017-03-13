Останки казахстанских солдат времен ВОВ обнаружили под Ростовом
Останки пропавших без вести солдат из Казахстана обнаружили под Ростовом, сообщает
Останки пропавших без вести солдат из Казахстана обнаружили под Ростовом, сообщает
Трагическая находка была сделана в субботу, 11 марта. Останки троих советских солдат, погибших в боях за Ростов осенью 1941 года, обнаружили активисты «Миус-Фронта» во время раскопок.
В братской могиле были найдены также медальоны и документы бойцов. Благодаря этим артефактам поисковикам удалось узнать историю павших героев войны.
«При тщательно проведенной эксгумации удалось воссоздать обстоятельства боя и героической гибели бойцов. Благодаря оперативной работе поисковиков и экспертов уже ночью 12 марта мы смогли узнать имена погибших», — рассказали в поисковой группе.
Ранее все трое солдат считались пропавшими без вести. Эксперты смогли установить имена двоих из них, это Прахнов Гаврил Кузьмич 1908 года рождения и Лопатин Петр Дмитриевич 1909 года рождения.
Активисты «Миус-Фронта» просят жителей помочь отыскать родственников павших воинов. По их словам, каждый из этих солдат внес вклад в Великую победу в самой кровопролитной в мировой истории войне и останки героев должны быть должным образом оплаканы и с честью погребены на родной земле.
Отметим, что на Tengrinews.kz действует проект «Победители». Он посвящен казахстанским участникам ВОВ и труженикам тыла. Казахстанцы могут заполнить на сайте анкету, рассказать истории своих героев — дедушек и бабушек, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В результате, на сегодняшний день опубликовано уже более тысячи историй.