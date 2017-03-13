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17:27 (мск), источник: Tengrinews

Останки казахстанских солдат времен ВОВ обнаружили под Ростовом

Останки пропавших без вести солдат из Казахстана обнаружили под Ростовом, сообщает Вloknot-rostov.ru.

Источник: Tengrinews

Трагическая находка была сделана в субботу, 11 марта. Останки троих советских солдат, погибших в боях за Ростов осенью 1941 года, обнаружили активисты «Миус-Фронта» во время раскопок.

В братской могиле были найдены также медальоны и документы бойцов. Благодаря этим артефактам поисковикам удалось узнать историю павших героев войны.

«При тщательно проведенной эксгумации удалось воссоздать обстоятельства боя и героической гибели бойцов. Благодаря оперативной работе поисковиков и экспертов уже ночью 12 марта мы смогли узнать имена погибших», — рассказали в поисковой группе.

Ранее все трое солдат считались пропавшими без вести. Эксперты смогли установить имена двоих из них, это Прахнов Гаврил Кузьмич 1908 года рождения и Лопатин Петр Дмитриевич 1909 года рождения.

Активисты «Миус-Фронта» просят жителей помочь отыскать родственников павших воинов. По их словам, каждый из этих солдат внес вклад в Великую победу в самой кровопролитной в мировой истории войне и останки героев должны быть должным образом оплаканы и с честью погребены на родной земле.

Отметим, что на Tengrinews.kz действует проект «Победители». Он посвящен казахстанским участникам ВОВ и труженикам тыла. Казахстанцы могут заполнить на сайте анкету, рассказать истории своих героев — дедушек и бабушек, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В результате, на сегодняшний день опубликовано уже более тысячи историй.

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