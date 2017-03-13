Мэрия начала подготовку ко второму Дню омича

В Омске уже с марта началась подготовка к летнему фестивалю День омича, который в прошлом году впервые провела администрация по аналогии с Городским пикником. 17 марта в 16:00 в Пушкинской библиотеке пройдет первая встреча оргкомитета, где решат, каким праздник будет в этом году.

На встречу приглашают представителей общественных организаций, городских сообществ, творческих и спортивных объединений, бизнес, СМИ и просто активных горожан, которым предлагают вместе обсудить формат, темы и принцип управления проектом.

Радмила Мартынова, директор департамента общественных отношений и социальной политики:

— Мы надеемся увидеть на встрече и соорганизаторов Дня омича 2016 года, и тех, кто впервые хочет стать нашим партнером. Мы уверены, что совместно мы сможем сделать наш общий праздник еще более интересным, продуктивным и запоминающимся.

Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно в соцсетях или по телефонам: 78−77−62, 8−913−601−37−95.

Основная идея праздника — собрать на одной площадке социально активных, инициативных жителей, которые вносят вклад в развитие города.

— Основным принципом подготовки был принцип открытости. Горожане сами принимали решение, где будет проводиться День омича, какие именно площадки будут работать, выбирали эмблему. Все организационные вопросы решались на большом открытом народном организационном комитете, в который вошли все желающие, — пояснила Радмила Мартынова.

Напомним, в прошлом году День омича провели 30 июля, перед 300-летием города. Площадкой праздника стал парк Зеленый остров. Мероприятие, по оценкам мэрии, собрало около 10 тысяч жителей, хотя впечатления были немного смазаны дождливой погодой.