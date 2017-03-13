В Самарских колониях осталось около 11 тыс. осужденных

При этом, соответственно, снизилось число сотрудников и из ГУФСИН (главное управление) подразделение было переведено в разряд просто Управление ФСИН.

Два года назад численность спецконтингента составляла более 13,6 тыс. человек, но за последние годы были закрыты несколько колоний. Жигулевская детская воспитательная колония, рассчитанная на 300 человек, оказалась заполненной на 20%, а находившихся на довольствии сотрудников было 150. В 2015 г. малочисленных воспитанников отправили отбывать наказание в Ижевск, а колонию расформировали.

В то же время тольяттинская ИК № 29 переведена в разряд особого режима. При таком режиме содержатся особо опасные рецидивисты и осужденные на пожизненный срок.

Сейчас на территории губернии осталась одна мужская колония общего режима. Аналогичная ситуация наблюдается в некоторых других регионах страны.

При этом общее число осужденных (и к иным видам наказания) в общем-то не меняется. Из этого можно сделать вывод, что снижение числа заключенных — результат смягчения уголовной репрессии в целом.

Также было решено закрыть и женский следственный изолятор № 3, расположенный на территории колонии общего режима ИК № 15. Подследственных перевели в Сызрань. Теперь женщин поднимают еще ночью, чтобы к началу судебных заседаний успеть привезти в Самару.