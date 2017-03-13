В Башкирии с 8 апреля стартуют экологические субботники
УФА, 13 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане с 8 апреля стартуют экологические субботники, главная задача которых — улучшить
УФА, 13 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане с 8 апреля стартуют экологические субботники, главная задача которых — улучшить
Правительство региона поручило органам государственной власти, муниципалитетам, организациям всех форм собственности, профсоюзным комитетам и общественным объединениям обеспечить проведение экологических субботников на закрепленных территориях.
Экологические субботники продлятся до 13 мая, сообщили в