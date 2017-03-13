Астанчанин подал в суд из-за дорогого костюма

Мужчина сдал в химчистку спортивный костюм стоимостью 608 тысяч тенге. Одежда принадлежала его бывшему работодателю. Когда клиент забрал костюм, оказалось, что тот «сел» на один размер.

Астанчанин подал в суд на химчистку, он требует возмещения материального ущерба. В суде выяснилось, что если на изделии нет маркировки или она не полная, прием и чистка одежды осуществляется только по требованию заказчика.



При этом за результат чистки ответственности химчистка не несет. Приняв этот довод во внимание, суд в иске отказал.