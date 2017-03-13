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17:18 (мск), источник: 365info.kz

Астанчанин подал в суд из-за дорогого костюма

Спортивный костюм стоимостью 600 тысяч тенге оказался в центре судебного разбирательства, передает пресс-служба суда Астаны.

Источник: 365info.kz

Мужчина сдал в химчистку спортивный костюм стоимостью 608 тысяч тенге. Одежда принадлежала его бывшему работодателю. Когда клиент забрал костюм, оказалось, что тот «сел» на один размер.

Астанчанин подал в суд на химчистку, он требует возмещения материального ущерба. В суде выяснилось, что если на изделии нет маркировки или она не полная, прием и чистка одежды осуществляется только по требованию заказчика.

При этом за результат чистки ответственности химчистка не несет. Приняв этот довод во внимание, суд в иске отказал.

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