Карагандинцев начнут арестовывать за долги

По данным административной полиции ДВД Карагандинской области, местные жители задолжали государству более 1 миллиарда тенге. В основном речь идет о нарушителях правил дорожного движения, любителях распивать спиртные напитки и курить на улицах, немало среди нарушителей предприятий и организаций.

Штрафы варьируются от 50 до 400 тысяч тенге.

«Мы идем на крайние меры, чтобы вопрос закрыть и исполнить. Предусматривается арест. Практически две трети граждан штрафы не оплатили. У нас только 31,6% взыскаемости, остальные пока в рамках своего долга не удосужились решить вопрос. Цель, конечно, не посадить всех массово, но начнем со злостных. Задача не заполнить камеры, но показать, по какой дороге могут пойти и другие, кто своевременно не оплатил штраф», — отметил начальник административной полиции ДВД Карагандинской области Валерий Коваленко.

Полицейские сообщили, что первые аресты злостных неплательщиков начнутся уже через неделю.

Согласно статье 669 Кодекса об административных правонарушениях на добровольную оплату штрафа дается 30 дней и 10 дней на обжалование. После этих 40 дней возможен арест.