На улице в Алматы рассыпались упаковки с пивом

Груженный пивом КамАЗ с прицепом двигался по улице Бокейханова в северном направлении. Не доезжая проспекта Райымбека, резко остановился впереди ехавший трактор.

Водитель КамАЗа тоже вынужден был экстренно нажать на педаль тормоза. От резкого торможения упаковки с янтарным напитком рассыпались в разные стороны.

По словам водителя многотонной машины, перед трактором по пешеходному переходу перебежал человек.

Тракторист, пропустив пешехода, продолжил свой путь, а водителю КамАЗ оставалось только охранять от прохожих рассыпанное добро, пока не прибыла на помощь другая машина.