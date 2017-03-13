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17:15 (мск), источник: Nur.kz

На улице в Алматы рассыпались упаковки с пивом

В Алматы на улице Бокейханова из КамАЗа выпали упаковки с пивом, сообщает patrul.kz.

Груженный пивом КамАЗ с прицепом двигался по улице Бокейханова в северном направлении. Не доезжая проспекта Райымбека, резко остановился впереди ехавший трактор.

Водитель КамАЗа тоже вынужден был экстренно нажать на педаль тормоза. От резкого торможения упаковки с янтарным напитком рассыпались в разные стороны.

По словам водителя многотонной машины, перед трактором по пешеходному переходу перебежал человек.

Тракторист, пропустив пешехода, продолжил свой путь, а водителю КамАЗ оставалось только охранять от прохожих рассыпанное добро, пока не прибыла на помощь другая машина.

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