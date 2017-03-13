Найден новый способ выявить ВИЧ

Ученые из Университетского колледжа Лондона смогли выявить следы смертельной инфекции в мозге, даже после приема противовирусных препаратов, передает Clinical Infectious Diseases. Свое открытие исследователи сделали на основе анализа данных 146 пациентов, столкнувшихся с проблемами работы мозга в 2011—2015 годах.

У 22 испытуемых был выявлен ВИЧ. При этом чаще всего такой диагноз коррелировал со специфическими изменениями в белом веществе мозга. Эти деформации были вызваны воспалением в мозгу, которое вызывал смертельный вирус.

На основе этих данных ученые пришли к выводу, что диагностировать ВИЧ можно с помощью МРТ, которая как раз и показывает изменения в структуре головного мозга.

На данный момент для диагностики используется люмбальная пункция — в позвоночник вводится игла, с помощью которой берется спинномозговая жидкость. Эта процедура крайне болезненна, а при неправильном проведении может привести к параличу или образованию опухоли. Новый метод позволит более безопасно и своевременно диагностировать заболевание.

Отметим, что при отсутствии должного лечения ВИЧ может вызвать ослабление мозговых функции вследствие развития дегенеративных процессов, сравнимых по степени разрушения с болезнью Альцгеймера, пишет Дни.ру.