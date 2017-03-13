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18:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские дальнобойщики устроят забастовку против системы «Платон»

Перевозчики присоединятся к протестной акции 27 марта.

Воронежские дальнобойщики присоединятся к общероссийской забастовке против системы «Платон» в понедельник, 27 марта. Предприниматели остановят машины на обочинах и не отправятся по заказам, «пока их не услышат власти», сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» координатор регионального отделения «Объединения перевозчиков России» (ОПР) Павел Енякин. Участники акции будут действовать в соответствии с требованиями законов, добавил активист.

Дальнобойщики потребуют на федеральном уровне отказаться от системы «Платон», предусматривающей плату с водителей большегрузов в 3,06 руб за каждый 1 км федеральных трасс, и отменить транспортный налог.

— Сейчас прибыль от нашей деятельности стремительно приближается к нулю, бизнес стоит на коленях. У нас, например, нет денег на поддержание технического состояния автомобилей, а это сказывается на безопасности дорожного движения, — рассказал координатор регионального отделения «Объединения перевозчиков России» Павел Енякин.

По словам Енякина, перевозчики готовы на «бессрочную акцию» — машины будут стоять, пока на протест не обратят внимания представители власти, в частности — министерства транспорта РФ.

— Мы понимаем, что это скажется на продуктовом обеспечении жителей страны — ведь мы не доставим вовремя продукты. Мы не хотели прибегать к радикальным мерам, но по-другому не получается. Я уже обзванивал логистические компании, и некоторые представители заявили о готовности нас подержать и пообещали не выставлять заявки на грузоперевозки после 25 марта, — рассказал Павел Енякин.

Контекст

Система взимания платы «Платон» ввели для взимания платы с автомобилей разрешенной максимальной массой более 12 т «в счет возмещения вреда, который они наносят дорожному покрытию». Первоначально предполагалось, что за грузовые автомобили придется платить по 3,73 рубля за километр, однако после решили введение платы сделать поэтапным: до 29 февраля 2016 года платили 1,53 рубля за каждый километр, с 1 марта 2016 года до 31 декабря 2018 года включительно плата составляет 3,06 рубля на километр. Введение платы за проезд для большегрузов стало причиной массовых протестов дальнобойщиков на дорогах страны.

Полученные средства ежедневно поступают в Федеральный бюджет РФ, откуда направляются на поддержание дорог и финансирование строительно-ремонтных работ. Например, за счет «Платона» отремонтируют мост через реку Битюг на 17 км дороги М4 «Дон» — Бобров — Таловая — Новохоперск в Бобровском районе.

Объединение перевозчиков России — общественная организация, созданная после введения системы «Платон» в ноябре 2015 года для борьбы за права грузоперевозчиков. Члены ОПР провели громкую акцию в августе 2016 года: краснодарские фермеры отправились в «тракторный марш» в Москву, чтобы рассказать чиновникам о рейдерских захватах, коррупции и массовых случаях обмана селян. Фермеров поддержали члены ОПР, четырех из которых оштрафовал Новоусманский райсуд. Дальнобойщики обратились в Европейский суд по правам человека и пожаловались на нарушение «их права на справедливый суд».

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