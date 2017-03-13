В Петербурге суд разрешил упоминать имя Бога всуе
В Петербурге суд отказал полицейскому, который требовал признать упоминание о Боге сугубо религиозным актом.
В Петербурге суд отказал полицейскому, который требовал признать упоминание о Боге сугубо религиозным актом.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Смольнинский суд днем 13 марта пересмотрел дело участкового Центрального УМВД Петербурга Арсена Магомедова против лектора Дмитрия Угая, прочитавшего 22 октября 2016 года в
Арсен Магомедов не успокоился и обжаловал постановление в Смольнинский суд. Он постарался убедить Екатерину Мезенцеву, что Бог не любит йогу, и рассказывать о ней (йоге) не как о физических упражнениях, а с точки зрения божественной любви — запрещено. Ведь слово «Бог», по мнению участкового, не употребляется вне религиозного контекста.
Еще один пример, указывающий на то, что участковый Магомедов попал в сети заблуждений, — гимн Российской Федерации, добавили адвокаты.
«В нем есть строчка “Хранимая Богом родная земля”. Но никто в мире не думает пение гимна считать миссионерской деятельностью», — отметили они.
В качестве третьего доказательства абсурдности обвинений в миссионерстве защита привела
«Если Угая признать виновным, можно все эти центры закрывать», — заявили защитники.
Судья Мезенцева не рискнула посягать на