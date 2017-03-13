В Петербурге суд разрешил упоминать имя Бога всуе

Арсен Магомедов не успокоился и обжаловал постановление в Смольнинский суд. Он постарался убедить Екатерину Мезенцеву, что Бог не любит йогу, и рассказывать о ней (йоге) не как о физических упражнениях, а с точки зрения божественной любви — запрещено. Ведь слово «Бог», по мнению участкового, не употребляется вне религиозного контекста.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Смольнинский суд днем 13 марта пересмотрел дело участкового Центрального УМВД Петербурга Арсена Магомедова против лектора Дмитрия Угая, прочитавшего 22 октября 2016 года в лофт-проекте «Этажи» научно-популярную лекцию о пользе йоги. Полицейский увидел религиозный подтекст и привлек оратора к административной ответственности по статье 5.26 КоАП, но мировой судья прекратила дело за отсутствием состава правонарушения.

Адвокаты Угая заявили, что в словаре Даля упомянуты 112 случаев использования слова «Бог», в том числе в культурологическом и бытовом смыслах.

Адвокаты Угая заявили, что в словаре Даля упомянуты 112 случаев использования слова «Бог», в том числе в культурологическом и бытовом смыслах.

Еще один пример, указывающий на то, что участковый Магомедов попал в сети заблуждений, — гимн Российской Федерации, добавили адвокаты.

«В нем есть строчка “Хранимая Богом родная земля”. Но никто в мире не думает пение гимна считать миссионерской деятельностью», — отметили они.

В качестве третьего доказательства абсурдности обвинений в миссионерстве защита привела фитнес-центры, где преподают йогу.

«Если Угая признать виновным, можно все эти центры закрывать», — заявили защитники.