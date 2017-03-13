Волос пророка Мухаммеда выставят в Московской Соборной мечети на фестивале Корана в воскресенье, 26 марта, рассказали агентству «Москва» в пресс-службе Духовного управления мусульман Москвы.

«Одна из важных задач фестиваля — демонстрация широкой публике лучших традиций Ислама, просвещения и культуры. На площади более трех тысяч квадратных метров разместятся уникальные художественные экспозиции, выставка коранической каллиграфии, благотворительная ярмарка», — сообщили в пресс-службе.

В прошлом году фестиваль Корана в столице посетили более пяти тысяч человек.

Согласно преданию, пророк Мухаммед перед смертью попросил сбрить свою бороду. Волос, который хранится в Московской Соборной мечети подарил столичному мусульманскому сообществу Рамзан Кадыров.