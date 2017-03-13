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20:47 (мск), источник: PROUFU.ru

Парень из Магнитогорска, которого искали в Уфе, нашелся

Сегодня, 13 марта, стало известно, что прекращены поиски 17-летнего жителя Магнитогорска Даниля Халафеева в связи с тем, что он вернулся домой.

Об этом сообщил руководитель группы поиска пропавших людей в Башкирии Павел Нестеров.

По его словам, паренька искали в Уфе, потому что появилась информация, что его видели в нашем городе. Оказалось, Даниль, действительно, приезжал в гости к своим уфимским друзьям. Но родителей не предупредил, поэтому они искали его повсюду.

Сейчас Данилю, вероятно, придется выяснять отношения с родителями дома.

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