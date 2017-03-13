NASA опубликовало снимки звезд-гипергигантов

Фотография была получена с помощью космического телескопа «Хаббл». Одна из звезд — красная Westerlund 1−26 — в 1500 раз больше Солнца, ее диаметр сравним с диаметром орбиты Юпитера.

По астрономическим меркам кластер является довольно молодым, его возраст составляет около трех миллионов лет. Составляющие его звезды образовались примерно в одно и то же время и обладают одинаковым химическим составом.

Кластерами называют гравитационно связанную группу звезд, которые имеют общее происхождение и двигаются в гравитационном поле галактики как единое целое.