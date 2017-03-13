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19:16 (мск), источник: РБК - Украина

Букмекеры назвали возможного победителя Евровидения-2017

Европейские букмекеры сделали первые ставки на победителя конкурса Евровидение-2017, который пройдет в Киеве.

Так, по мнению экспертов EurovisionWorld, победителем конкурса станет итальянский певец Франческо Габбани. Второе место, по данным букмекеров, занимает Бельгия, а третье — представитель Швеции. Украина занимает лишь 27 строчку.

62-й международный песенный конкурс пройдет в киевском Международном выставочном центре. Полуфиналы Евровидения 2017 состоятся 9 и 11 мая, финал — 13 мая.

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