Прогноз погоды на 14 марта

Температура воздуха ночью минус 7−12, а вот местами синоптики прогнозируют до минус 20. Днем 0, -5, в горных и возвышенных местах до +5.

В Уфе ночью -7, -9, на окраинах до -14, днем 0, -2. Относительная влажность воздуха 70−90 процентов. Атмосферное давление 758−760 мм.рт.ст.

В последующие два дня характер погоды существенно не изменится.