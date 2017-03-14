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07:03 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Прогноз погоды на 14 марта

14 марта в республике ожидается переменная облачность. В северных районах небольшой снег, на остальной территории без осадков. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью минус 7−12, а вот местами синоптики прогнозируют до минус 20. Днем 0, -5, в горных и возвышенных местах до +5.

В Уфе ночью -7, -9, на окраинах до -14, днем 0, -2. Относительная влажность воздуха 70−90 процентов. Атмосферное давление 758−760 мм.рт.ст.

В последующие два дня характер погоды существенно не изменится.

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