В Италии на «безумной» выставке впервые представили картину Гитлера

Куратором выставки стал известный итальянский арт-критик Витторио Згарби, который невысоко оценил произведение немецкого диктатора. «Это полная дрянь, картина отчаявшегося человека. Она… многое может сказать о его психике: здесь видно не величие, а убожество», — сказал он о картине Гитлера. На ней изображены женщина и сидящий за столом мужчина на фоне уходящего вдаль коридора, создающего иллюзию бесконечной перспективы.

​Выставка проходит до 16 ноября в городке Сало в северной области Ломбардия. Он известен тем, что в последние годы Второй мировой войны приютил бежавшего сюда из Рима Бенито Муссолини и стал столицей марионеточной Итальянской социальной республики. Кроме картины Гитлера на выставке представлены еще 200 работ, объединенных темой безумия, в том числе творения Антонио Лигабуэ и Винсента Ван Гога.

Будущий фюрер в юности пытался начать карьеру художника, но провалил экзамены в Венскую академию искусств. До Первой мировой войны он рисовал открытки, рекламные объявления и даже продал несколько своих акварелей. По оценкам некоторых экспертов, кисти лидера нацистов принадлежит до 720 работ.