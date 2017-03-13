В Омске нашли подростка, который потерялся после визита к бабушке

16-летний Илья Новолодский, на поиски которого 11 марта был ориентирован весь личный состав полиции, самостоятельно вернулся домой.

Родственники подростка забили тревогу два дня назад, когда тот вечером не пришел домой. Утром Илья как обычно ушел в колледж, а после этого поехал в село Красноярка Омского района к своей бабушке. Там он, как предполагалось, отправился к друзьям. Но родители не смогли с ним связаться, телефон сына был выключен. Поэтому они решили обратиться в полицию.

Правоохранители разослали приметы Ильи: на вид 16 лет, рост 175 см., худощавый, волосы рыжие крашеные, средней длины. На спине и ногах — шрамы от укусов собаки.

Тревога оказалась ложной: вечером 12 марта парень сам пришел домой. Родителям он заявил, что проводил время с друзьями.

— Сотрудниками уголовного розыска установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетнего за время его отсутствия совершено не было. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ним профилактическую беседу о недопустимости самовольных уходов, — сообщили в УМВД по Омской области.