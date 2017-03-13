Акробатка из Молдовы покорила зрителей в Румынии
КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Диана Боякин из Молдовы выступила на румынской шоу Romаnii Au Talent и прошла отборочный тур.
КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Диана Боякин из Молдовы выступила на румынской шоу Romаnii Au Talent и прошла отборочный тур.
Диана получила одобрение всех четырех судей.
Тридцатиоднолетняя Боякин — профессиональная цирковая артистка, воздушный акробат. Что примечательно, выступает она без страховки.
Ранее, напомним, отбор на это румынское шоу прошел певец из Молдовы Даниэль Швец.