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21:40 (мск), источник: Sputnik.md

Акробатка из Молдовы покорила зрителей в Румынии

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Диана Боякин из Молдовы выступила на румынской шоу Romаnii Au Talent и прошла отборочный тур.

Источник: Sputnik.md

Диана получила одобрение всех четырех судей.

Тридцатиоднолетняя Боякин — профессиональная цирковая артистка, воздушный акробат. Что примечательно, выступает она без страховки.

Ранее, напомним, отбор на это румынское шоу прошел певец из Молдовы Даниэль Швец.

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