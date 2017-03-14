Движение по путепроводу на 9 Января и под ним перекроют с 15 марта по 30 ноября 2017 года

«С 20 апреля также закроют участок на улице Антонова-Овсеенко — от 45-й Стрелковой дивизии до Героев Сибиряков», — отметили в мэрии Воронежа.

Отметим, реконструкция дороги продлится до 30 ноября 2017 года.

Движение автобусов с 15 марта по 20 апреля 2017 года:

№№ 8, 17, 60б, 61, 68, 68а — с улицы 9 Января по улицам Героев Сибиряков (разворот автобусов в районе ост. «Хозторг»), 9 Января, далее по маршрутам;.

в обратном направлении с улицы 9 Января по улицам Героев Сибиряков, 9 Января, далее по маршрутам;.

№№ 15,15а — по улицам Героев Сибиряков, Антонова-Овсеенко в прямом и обратном направлении, исключив движение под путепроводом;.

№ 76 — с улицы 9 Января по улице Героев Сибиряков, исключив движение под путепроводом.

Движение автобусов с 20 апреля по 30 ноября 2017 года:

№№ 8, 17, 60б, 61, 68, 68а — с улицы 9 Января по улицам Героев Сибиряков (разворот автобусов в районе ост. «Хозторг»), 9 Января, далее по маршрутам; в обратном направлении с улицы 9 Января по улицам Героев Сибиряков, 9 Января, далее по маршрутам;.

№№ 15,15а — по улицам Героев Сибиряков, 9 Января, 45-й Стрелковой дивизии, Антонова-Овсеенко, далее по маршрутам; в обратном направлении — с ул. Антонова-Овсеенко по улицам 45-й Стрелковой дивизии, 9 Января, Героев Сибиряков, далее по маршрутам (исключив движение под путепроводом);.

№ 76 — с улицы 9 Января по улице Героев Сибиряков, исключив движение под путепроводом;.

№№ 54, 58 В, 59а — с улицы Антонова-Овсеенко по улицам 45-й Стрелковой дивизии, 9 Января, Антонова-Овсеенко, 9 Января, далее по маршрутам;.