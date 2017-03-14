Движение по путепроводу на 9 Января и под ним перекроют с 15 марта по 30 ноября 2017 года
В среду, 15 марта, в Воронеже начнется реконструкция транспортной развязки на пересечении улиц
В среду, 15 марта, в Воронеже начнется реконструкция транспортной развязки на пересечении улиц
«С 20 апреля также закроют участок на улице
Отметим, реконструкция дороги продлится до 30 ноября 2017 года.
Движение автобусов с 15 марта по 20 апреля 2017 года:
№№ 8, 17, 60б, 61, 68, 68а — с улицы 9 Января по улицам Героев Сибиряков (разворот автобусов в районе ост. «Хозторг»), 9 Января, далее по маршрутам;.
в обратном направлении с улицы 9 Января по улицам Героев Сибиряков, 9 Января, далее по маршрутам;.
№№ 15,15а — по улицам Героев Сибиряков,
№ 76 — с улицы 9 Января по улице Героев Сибиряков, исключив движение под путепроводом.
Движение автобусов с 20 апреля по 30 ноября 2017 года:
№№ 8, 17, 60б, 61, 68, 68а — с улицы 9 Января по улицам Героев Сибиряков (разворот автобусов в районе ост. «Хозторг»), 9 Января, далее по маршрутам; в обратном направлении с улицы 9 Января по улицам Героев Сибиряков, 9 Января, далее по маршрутам;.
№№ 15,15а — по улицам Героев Сибиряков, 9 Января, 45-й Стрелковой дивизии,
№ 76 — с улицы 9 Января по улице Героев Сибиряков, исключив движение под путепроводом;.
№№ 54, 58 В, 59а — с улицы
в обратном направлении — с улицы 9 Января по улицам Антонова — Овсеенко, 9 Января, 45-й Стрелковой дивизии,