В Екатеринбурге полицейский оставил в кафе автомат Калашникова с патронами
Оружие вернул посетитель заведения, преждевременно забрав его домой.
Оружие вернул посетитель заведения, преждевременно забрав его домой.
В екатеринбургской полиции проводится проверка по факту оставленного сотрудником ДПС автомата Калашникова в одном из городских заведений общественного питания. Вернул огнестрельное оружие один из посетителей кафе, передает корреспондент «АиФ-Урал» в понедельник, 13 марта.
Информацию подтвердил руководитель
«По факту проводится служебная проверка, по итогам которой будут приняты меры и сделаны организационные выводы», — сообщил он.
Инцидент произошел сегодня днем в одном из екатеринбургских кафе. Сотрудник
Мужчина оставил свои контактные данные. В результате по указанному адресу полицейские обнаружили потерянное оружие. Ни один из патронов не пропал.