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21:54 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге полицейский оставил в кафе автомат Калашникова с патронами

Оружие вернул посетитель заведения, преждевременно забрав его домой.

В екатеринбургской полиции проводится проверка по факту оставленного сотрудником ДПС автомата Калашникова в одном из городских заведений общественного питания. Вернул огнестрельное оружие один из посетителей кафе, передает корреспондент «АиФ-Урал» в понедельник, 13 марта.

Информацию подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД России Свердловской области Валерий Горелых.

«По факту проводится служебная проверка, по итогам которой будут приняты меры и сделаны организационные выводы», — сообщил он.

Инцидент произошел сегодня днем в одном из екатеринбургских кафе. Сотрудник дорожно-патрульной службы после обеда оставил в заведении автомат с полным боекомплектом. По камерам видеонаблюдения полицейским удалось выяснить, что автомат забрал один из посетителей заведения.

Мужчина оставил свои контактные данные. В результате по указанному адресу полицейские обнаружили потерянное оружие. Ни один из патронов не пропал.

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