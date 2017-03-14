Открыт новый рейс Самара — Красноярск
Авиакомпания «Саратовские авиалинии» открывает новый регулярный рейс из Самары, сообщила
Авиакомпания «Саратовские авиалинии» открывает новый регулярный рейс из Самары, сообщила
Полеты по маршруту Самара — Красноярск будут осуществляться с 23 апреля по 22 октября, по воскресеньям.
Кроме того, в
Время полета рейса Красноярск — Самара 4 часа 25 минут, Самара — Минеральные Воды 2 часа.
Регулярные рейсы по маршруту Минеральные Воды — Самара — Красноярск будут выполняться на самолете Ан-148, вместимостью 83 места в компоновке экономического класса.
Тарифы, расписание и условия перевозки уточняйте на сайте авиакомпании.