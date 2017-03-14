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09:50 (мск), источник: Volga News

Открыт новый рейс Самара — Красноярск

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» открывает новый регулярный рейс из Самары, сообщила пресс-служба международного аэропорта «Курумоч».

Полеты по маршруту Самара — Красноярск будут осуществляться с 23 апреля по 22 октября, по воскресеньям.

Кроме того, в весенне-летнем расписании саратовская авиакомпания вновь будет обслуживать маршрут Самара — Минеральные Воды, востребованный у пассажиров в минувшем сезоне, вылет каждое воскресенье.

Время полета рейса Красноярск — Самара 4 часа 25 минут, Самара — Минеральные Воды 2 часа.

Регулярные рейсы по маршруту Минеральные Воды — Самара — Красноярск будут выполняться на самолете Ан-148, вместимостью 83 места в компоновке экономического класса.

Тарифы, расписание и условия перевозки уточняйте на сайте авиакомпании.

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