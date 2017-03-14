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00:12 (мск), источник: Newtimes.kz

В Алматы всех кошек и собак прочипируют и внесут базу данных

В Алматы планируют создать реестр кошек и собак, передает телеканал «Хабар 24».

Источник: Newtimes.kz

Цифровая электронная база будет отражать численность питомцев, состояние их здоровья, а также данные их хозяев. Чипировать собак и кошек начнут уже через месяц.

По международным правилам каждый питомец должен иметь ветеринарный паспорт и регулярно получать прививки: раз в год от бешенства, каждые три месяца от паразитов. Чтобы отслеживать соблюдение этих требований и вести учет, в Алматы создадут единую базу. Пока под электронный контроль попадут лишь домашние животные. Работы много: только на 140 тысяч домов частного сектора Алматы приходится около 200 тысяч питомцев.

В пункт временного содержания бригада ветеринарной службы привозит отловленных на улице животных. Но попадают сюда не только бездомные псы.

«Здесь в данный момент находится 104 собаки. Мы их три дня содержим, на четвертый день усыпляем», — рассказывает ветеринарный врач Жандос Кенжегалиев.

В центре ветеринарии признаются: нередко стаи бродячих животных пополняют бывшие домашние питомцы.

«Прежде чем заводить, надо задуматься: а какая в дальнейшем судьба этой собаки будет? Смогу содержать или не смогу? Вот вопрос в чем. Эти бродячие животные с небес не сыплются», — говорит заместитель директора Центра ветеринарии по городу Алматы Жылкелди Тлесбаев.

Член рабочей группы по мониторингу работы Центра ветеринарии города Алматы Мархабат Мадияров уверен, что чипирование животных поможет выявить владельцев, нарушающих правила содержания домашних питомцев.

«Тогда мы сможем отслеживать. Если вдруг животное чипированное попадает в отлов, в изолятор временного содержания, то хозяевам будут делать предупреждение о том, что он нарушает правила содержания», — сказал Мадияров.

За прошлый год специалисты Центра ветеринарии отловили 24 тысячи собак, и только около двух тысяч вернули владельцам или смогли пристроить в новые семьи.

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В Алматы всех кошек и собак прочипируют и внесут базу данных
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