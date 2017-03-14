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02:04 (мск), источник: РИА Новости

Прима-балерина Большого театра Захарова представит программу «Amore»

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова рассказала РИА Новости, что 14 и 15 марта представит в Москве свою авторскую программу «Amore», мировая премьера которой состоялась в мае прошлого года в Италии.

Источник: РИА Новости

«Amore» — это три одноактных балета, созданные специально для балерины лучшими балетмейстерами мира. Сольный вечер Светланы Захаровой пройдет на исторической сцене Большого театра. Программа уже была представлена в Москве на исторической сцене Большого театра 24 мая 2016 года и имела огромный успех.

«Можно сказать, что мы решили повторить программу в Москве по просьбе зрителей. Я рада, что проект имеет успех, вызывает интерес у публики. За год “Amore” уже побывал в нескольких странах — Италии, Монако, Латвии. И после выступления в Большом театре программа будет показана в Токио, Лондоне, в Греции, на Кипре, в Прибалтийских странах», — рассказала Захарова.

По словам балерины, секрет успеха «Amore» заключается в том, что все ее создатели — артисты, хореографы, художники — работали над этим проектом с большой любовью.

«Программа не случайно называется “Amore”, это слово объединило нас всех. Мы рассказываем о любви — счастливой и трагичной, серьезно и с юмором», — добавила она.

В этот вечер будут исполнены три одноактных балета: «Франческа да Римини» на музыку Чайковского в хореографии Юрия Посохова, «Пока не пошел дождь» в хореографии Патрика де Бана (музыка — Гендель, Респиги, Пина-Кинтана) и «Штрихи через хвосты» Маргерит Донлон.

В программе партнерами Захаровой выступят премьеры балета ГАБТ Михаил Лобухин, Денис Родькин и Денис Савин.

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