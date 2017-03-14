Городской штаб «Юнармии» появился в Хабаровске
Его учредили на большом слете участников и кураторов
Его учредили на большом слете участников и кураторов
Хабаровск, 14 марта, AmurMedia.
У Всероссийского
В ходе слета выбрали и главу штаба городского отделения Всероссийского
«Мне поступило предложение возглавить движение “Юнармии” в Хабаровске. Опираясь на свой опыт службы в вооруженных силах и работы в
Первое важное мероприятие, которым уже начали заниматься в штабе, это участие юнармейцев в параде 9 мая в составе торжественной коробки войск Хабаровского гарнизона. Сейчас решаются вопросы о кандидатах, их форме одежды и аксессуарах.
Также Андрей Мухранов рассказал о планах по работе со всеми руководителями центров патриотического воспитания в Хабаровске, которую он намерен проводить на базе клуба «Данко». Это позволит не только координировать работу патриотического движения, но и «двигаться» в вопросах воспитания молодежи в едином направлении. «Юнармия» в Хабаровске насчитывает 27 отрядов, участниками которых являются 350 человек. В планах расширение числа бойцов