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03:29 (мск), источник: AmurMedia.ru

Городской штаб «Юнармии» появился в Хабаровске

Его учредили на большом слете участников и кураторов военно-патриотического движения.

Источник: khabarovskadm.ru

Хабаровск, 14 марта, AmurMedia.

У Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Хабаровске появился свой штаб. Его учредили на большом слете участников и кураторов военно-патриотического движения. В составе нового формирования — руководители и специалисты управлений городской администрации, главы военно-патриотических клубов, общественники. Всего семь человек, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

В ходе слета выбрали и главу штаба городского отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». Им стал Андрей Мухранов, который на протяжении шести лет руководил клубом «Данко».

«Мне поступило предложение возглавить движение “Юнармии” в Хабаровске. Опираясь на свой опыт службы в вооруженных силах и работы в военно-патриотическом клубе, на основе наработок и создания методик работы с детьми — я согласился. Теперь будем организовывать работу штаба, координировать деятельсноть всех отрядов юнармейцев в городе. Кроме того, есть идеи проведения различных мероприятий, их нужно уточнить с властями города», — поделился планами новоиспеченный руководитель штаба «Юнармии» Андрей Мухранов.

Первое важное мероприятие, которым уже начали заниматься в штабе, это участие юнармейцев в параде 9 мая в составе торжественной коробки войск Хабаровского гарнизона. Сейчас решаются вопросы о кандидатах, их форме одежды и аксессуарах.

Также Андрей Мухранов рассказал о планах по работе со всеми руководителями центров патриотического воспитания в Хабаровске, которую он намерен проводить на базе клуба «Данко». Это позволит не только координировать работу патриотического движения, но и «двигаться» в вопросах воспитания молодежи в едином направлении. «Юнармия» в Хабаровске насчитывает 27 отрядов, участниками которых являются 350 человек. В планах расширение числа бойцов военно-патриотического движения.

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