Снег и гололед прогнозируют синоптики 14 марта в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтов на юге,
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтов на юге,
По информации РГП «Казгидромет», в Акмолинской области местами ожидается туман, днем усиление ветра 15−20 м/с, с низовой метелью, гололед.
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В Павлодарской области днем местами усилится ветер 15−20 м/с, с низовой метелью.
В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, ветер 15−20 м/с. В
В Мангыстауской, днем Атырауской областях местами усилится ветер 15−20 м/с.
В Кызылординской,