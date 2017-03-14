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07:26 (мск), источник: Kazinform

Снег и гололед прогнозируют синоптики 14 марта в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтов на юге, юго-востоке и севере республики местами ожидаются осадки, преимущественно снег. Местами сохраняется туман, гололед, усиление ветра, на севере с низовой метелью.

Источник: Kazinform

По информации РГП «Казгидромет», в Акмолинской области местами ожидается туман, днем усиление ветра 15−20 м/с, с низовой метелью, гололед.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, ночью — усиление ветра 15−20 м/с, днем низовая метель, гололед.

В Павлодарской области днем местами усилится ветер 15−20 м/с, с низовой метелью.

В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, ветер 15−20 м/с. В Южно-Казахстанской области местами туман, ночью и утром усиление ветра 15−20 м/с.

В Мангыстауской, днем Атырауской областях местами усилится ветер 15−20 м/с.

В Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью Алматинской областях местами ожидается туман.

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