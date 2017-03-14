Чубайс напишет заявление в полицию на экс-компаньона за вымогательство
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс намерен привлечь к уголовной ответственности своего
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс намерен привлечь к уголовной ответственности своего
«Терпеть не могу судебные дрязги, но в итоге принял решение подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении Ильи Сучкова (…) — за вымогательство и клевету», — написал он в минувший понедельник на своей странице в Facebook.
Илья Сучков возглавлял одно из предприятий, находившихся в собственности у Анатолия Чубайса. Позже глава «Роснано» продал компанию своему бывшему партнеру.
Чубайс отметил, что в последнее время он неоднократно становился «объектом шантажа со стороны этой чудесной компании».