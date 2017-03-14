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03:12 (мск), источник: РИА Новости

Чубайс напишет заявление в полицию на экс-компаньона за вымогательство

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс намерен привлечь к уголовной ответственности своего экс-компаньона Илью Сучкова за вымогательство и клевету.

Источник: РИА Новости

«Терпеть не могу судебные дрязги, но в итоге принял решение подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении Ильи Сучкова (…) — за вымогательство и клевету», — написал он в минувший понедельник на своей странице в Facebook.

Илья Сучков возглавлял одно из предприятий, находившихся в собственности у Анатолия Чубайса. Позже глава «Роснано» продал компанию своему бывшему партнеру.

Чубайс отметил, что в последнее время он неоднократно становился «объектом шантажа со стороны этой чудесной компании».

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