Чубайс напишет заявление в полицию на экс-компаньона за вымогательство

«Терпеть не могу судебные дрязги, но в итоге принял решение подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении Ильи Сучкова (…) — за вымогательство и клевету», — написал он в минувший понедельник на своей странице в Facebook.

Илья Сучков возглавлял одно из предприятий, находившихся в собственности у Анатолия Чубайса. Позже глава «Роснано» продал компанию своему бывшему партнеру.

Чубайс отметил, что в последнее время он неоднократно становился «объектом шантажа со стороны этой чудесной компании».