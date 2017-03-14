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03:24 (мск), источник: ДЕЙТА

Игуаны получили новый бассейн в Приморском океанариуме (фото)

Террариум для игуан в экспозиции «Эволюция жизни в океане» Приморского океанариума перестроили, сообщает ИА «Дейта».

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фотографий

Теперь здесь оборудовали бассейн объемом на 500 литров, там же сделано новое покрытие пола. Ранее пол был здесь посыпан мелким гравием, и специалисты опасались, что игуаны начнут его есть.

Этим животным необходима вода, особенно во время линьки, хотя особого интереса к бассейну игуаны пока не проявляют. Возможно, это дело времени. Сейчас их ежедневно купают, приучая к рукам и давая возможность почистить и увлажнить кожу. По некоторым источникам, значительную часть массы тела животные могут набирать через кожу водой. Игуаны не любят, когда их берут в руки, но в воде расслабляются. Температура воды и воздуха в террариуме — около тридцати градусов. Он оснащен лампами с ультрафиолетом. Под ними животные могут сидеть долго и совершенно неподвижно.

В террариуме сейчас живут три игуаны. Это одиночные животные с крайне развитой территориальной конкуренцией. Поначалу здесь жили две самки и два самца. Один из них повел себя крайне агрессивно: никого не подпускал к еде и лампам, выгонял с любых хороших, на его взгляд, мест, поэтому его пришлось отселить. Оставшийся самец оказался более спокойным и вполне уживается с двумя самками.

Игуаны травоядны. В океанариуме их кормят листовым салатом, добавляя к нему овощи и фрукты. Животным особенно нравятся кабачки. Пища для игуан все время доступна, но при этом она нормирована и дозирована: если животное перекормить некоторыми овощами и фруктами, оно может, например, поменять цвет на оранжевый после моркови или тыквы.

Большую часть дня животные проводят в кроне деревьев. Спускаются, только решив перекусить, погреться под лампами или посидеть на теплом полу. Редкое везение, если посетители увидят самостоятельно купающихся игуан.

По словам специалистов, обыкновенная, или зеленая игуана (Iguana iguana) — крупная растительноядная ящерица. Длина тела может достигать полутора метров. Обитает в Центральной и Южной Америке.

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