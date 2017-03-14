Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
5 фактов о здоровье сердца, которые нужно знать к 30 годам
В США раскрыли причину смерти Чуркина вопреки желанию властей
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Учения Росгвардии – это мощный ответ Анкаре: мнение эксперта
СМИ о причине массового бегства десантников из ВСУ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Донбасс отделился от Киева государственной границей – глава ДНР
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Фестиваль весны в Индии
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12Наступление на Мосул
04:46 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Самый северный в России горнолыжный комплекс открылся в Красноярском крае

Рельеф склона предполагает размещение легких трасс.

Горнолыжный комплекс «Кайа», самый северный на территории России, открылся в городе Дудинка в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Таймырского муниципального района.

Комплекс расположен на северо-восточной окраине Дудинки в районе ООО «Потапово» за верхней объездной дорогой. Рельеф склона предполагает размещение легких трасс с «зеленым» и «синим» уровнями сложности. Первыми видами активности станут горные лыжи, сноуборд и тюбинг.

Строительство комплекса проходило в рамках реализации инициативы, победившей на конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Объем инвестиций составил 10 млн рублей из районного бюджета, еще 5 млн рублей предоставил «Норникель».

Руководитель администрации муниципального района Сергей Ткаченко отметил, что строительство комплекса еще не завершено.

«Выполнено то, что было заявлено в гранте — организован склон, установлено освещение, приобретена снегоходная техника. Это хороший старт для организации зимних видов спорта на Таймыре, но на этом мы останавливаться не намерены. К примеру, в планах — установка опорной кресельной канатной дороги», — рассказал Ткаченко.

Посещать горнолыжный комплекс разрешается в любое время, но все же организаторы советуют приходить сюда в светлое время суток. Подъемник будет работать со вторника по пятницу с 15.00 до 19.00 часов, в субботу и воскресенье с 14.00 до 18.00. В это время при наличии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, здесь можно взять напрокат сноуборд и тюбинг. Беговые лыжи будут выдавать дудинцам на Ледовой арене «Таймыр».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Открыть школу для музыкально одаренных детей планируют в Красноярске
Эрдоган: Турции нужно пересмотреть отношения с Евросоюзом
Премьер Британии получила полномочия по запуску Brexit
Белый дом призвал не понимать буквально слова Трампа о прослушке
Замена Obamacare оставит без медстраховки более 50 млн человек
Страны НАТО под давлением США наращивают свои военные расходы
«Челси» выбил «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии
Трамп попросил помочь ему пожертвовать президентскую зарплату
Спорт
«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России Подопечные Игоря Шалимова прервали серию железнодорожников из шести матчей без поражений в РФПЛ
Авто
В США механическая коробка спасла машину от угона Забавный случай произошел в американском городе Кливленд, где молодой угонщик был пойман полицией благодаря тому, что не умел водить машину на «механике»
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
50 тысяч старых квартир выставили на продажу в Подмосковье
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь Теперь власти хотят маленькую Саглану наградить, а ее маму – лишить родительских прав.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь