Самый северный в России горнолыжный комплекс открылся в Красноярском крае

Горнолыжный комплекс «Кайа», самый северный на территории России, открылся в городе Дудинка в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Таймырского муниципального района.

Комплекс расположен на северо-восточной окраине Дудинки в районе ООО «Потапово» за верхней объездной дорогой. Рельеф склона предполагает размещение легких трасс с «зеленым» и «синим» уровнями сложности. Первыми видами активности станут горные лыжи, сноуборд и тюбинг.

Строительство комплекса проходило в рамках реализации инициативы, победившей на конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Объем инвестиций составил 10 млн рублей из районного бюджета, еще 5 млн рублей предоставил «Норникель».

Руководитель администрации муниципального района Сергей Ткаченко отметил, что строительство комплекса еще не завершено.

«Выполнено то, что было заявлено в гранте — организован склон, установлено освещение, приобретена снегоходная техника. Это хороший старт для организации зимних видов спорта на Таймыре, но на этом мы останавливаться не намерены. К примеру, в планах — установка опорной кресельной канатной дороги», — рассказал Ткаченко.

Посещать горнолыжный комплекс разрешается в любое время, но все же организаторы советуют приходить сюда в светлое время суток. Подъемник будет работать со вторника по пятницу с 15.00 до 19.00 часов, в субботу и воскресенье с 14.00 до 18.00. В это время при наличии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, здесь можно взять напрокат сноуборд и тюбинг. Беговые лыжи будут выдавать дудинцам на Ледовой арене «Таймыр».