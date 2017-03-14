Самый северный в России горнолыжный комплекс открылся в Красноярском крае
Рельеф склона предполагает размещение легких трасс.
Рельеф склона предполагает размещение легких трасс.
Горнолыжный комплекс «Кайа», самый северный на территории России, открылся в городе Дудинка в Красноярском крае. Об этом сообщили в
Комплекс расположен на
Строительство комплекса проходило в рамках реализации инициативы, победившей на конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Объем инвестиций составил 10 млн рублей из районного бюджета, еще 5 млн рублей предоставил «Норникель».
Руководитель администрации муниципального района Сергей Ткаченко отметил, что строительство комплекса еще не завершено.
«Выполнено то, что было заявлено в гранте — организован склон, установлено освещение, приобретена снегоходная техника. Это хороший старт для организации зимних видов спорта на Таймыре, но на этом мы останавливаться не намерены. К примеру, в планах — установка опорной кресельной канатной дороги», — рассказал Ткаченко.
Посещать горнолыжный комплекс разрешается в любое время, но все же организаторы советуют приходить сюда в светлое время суток. Подъемник будет работать со вторника по пятницу с 15.00 до 19.00 часов, в субботу и воскресенье с 14.00 до 18.00. В это время при наличии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, здесь можно взять напрокат сноуборд и тюбинг. Беговые лыжи будут выдавать дудинцам на Ледовой арене «Таймыр».