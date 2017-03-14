14 марта в Челябинске синоптики обещают +2 градуса и снег

Днём температура воздуха в Челябинске составит +2 градуса, сообщают в городском гидрометцентре.

Сегодня, 14 марта, в городе ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег, утром на дорогах гололедица. Температура воздуха днём 0,+2 градуса, ночью -8,-10. Ветер западный с переходом на северо-восточный ночью 7−12 м/с, днём 4−9 м/с.

Сегодня по народному календарю день Евдокии, Авдотья Плющиха. Девушки и дети в этот день начинали «кликать» весну, для чего влезали на крыши или собирались на пригорках и выкрикивали веснянки — весенние прибаутки и шутки.

На Евдокию сурок просыпается и свистит — это первый признак весны.