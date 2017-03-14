Третью годовщину воссоединения Крыма с Россией отпразднуют в Хабаровске

Хабаровск, 14 марта, AmurMedia.

В субботу, 18 марта, в 12.00 часов, на Комсомольской площади Хабаровска состоится праздничный концерт «Россия — Крым! Навсегда!», посвященный трехлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией. Перед собравшимися выступят ведущие солисты и творческие коллективы регионального центра и Хабаровского края, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

На площади будут организованы молодежные интерактивные площадки, фотозона. В торжествах примут участие представители общественности, национальных объединений, казачества, политических партий, молодежных и ветеранских организаций, местные жители и гости города. К участию приглашаются все жители края.

Организатором мероприятия выступило краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Краевой Дворец Дружбы «Русь».

Напомним, что в прошлом году в краевом центре к торжествам по случаю воссоединения Крыма с Россией присоединилось более 5 тысяч человек.