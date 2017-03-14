В жилых домах Боготола из кранов потекла ядовито-зеленая вода

В городе Боготоле Красноярского края в некоторых домах из кранов течет вода ядовито-зеленого цвета. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Как объяснили в администрации города, особый краситель ввели в систему теплоснабжения, чтобы выявить тех, кто незаконно подключился к отопительным коммуникациям и не платит за горячую воду.

По словам заместителя главы города по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ Анатолия Шитикова, вода является технической в системах теплоснабжения, ее нельзя применять для бытовых нужд.

«Люди идут на такие ухищрения, чтобы не платить за горячую воду. Сегодня я увидел, что метод этот однозначно эффективен и действенен. Те люди, которые это сделали, сейчас однозначно заглушат свои незаконные врезки в систему теплоснабжения и подключатся к нормальной горячей воде», — считает Шитиков.

В качестве индикатора утечки применяется краситель «Уранин А», который представляет собой натриевую соль флуоресцеина, хорошо растворимую в воде с чрезвычайно сильной зеленой флуоресценцией. Является органическим растворителем, безопасен для окружающей среды и человека.