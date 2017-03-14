Facebook запретил использовать данные о пользователях для слежки

«Разработчики не могут использовать собранную информацию, чтобы создавать инструменты для слежки», — сказали в компании.

В прошлом году Американский союз защиты гражданских свобод узнал о том, что компания Facebook и ее подразделение Instagram передавали данные пользователей компании Geofeedia, которая занимается разработкой продуктов для наблюдения, предназначенных для правоохранительных органов.

Таким образом полиция могла следить за протестующими на митингах и акциях, в том числе в ходе протестов в Фергюсоне.

После этого компании прекратили предоставлять Geofeedia доступ к данным.

В Facebook заверили, что приняли меры против разработчиков, создающих или продающих приложения для наблюдения.

«Наша цель сделать нашу политику недвусмысленной», — заявил заместитель руководителя безопасностью компании Роб Шерман.