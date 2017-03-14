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04:50 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Facebook запретил использовать данные о пользователях для слежки

Компания Facebook запретила разработчикам использовать хранящуюся в социальной сети информацию о пользователях в целях слежки. В компании заявили, что таким образом уточняют свою существующую политику.

Источник: Reuters

«Разработчики не могут использовать собранную информацию, чтобы создавать инструменты для слежки», — сказали в компании.

В прошлом году Американский союз защиты гражданских свобод узнал о том, что компания Facebook и ее подразделение Instagram передавали данные пользователей компании Geofeedia, которая занимается разработкой продуктов для наблюдения, предназначенных для правоохранительных органов.

Таким образом полиция могла следить за протестующими на митингах и акциях, в том числе в ходе протестов в Фергюсоне.

После этого компании прекратили предоставлять Geofeedia доступ к данным.

В Facebook заверили, что приняли меры против разработчиков, создающих или продающих приложения для наблюдения.

«Наша цель сделать нашу политику недвусмысленной», — заявил заместитель руководителя безопасностью компании Роб Шерман.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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