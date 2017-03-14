Мобильное приложение по всем дорогам появится в Иркутской области
Мобильное приложение для жителей Иркутской области с полной информацией о дорогах заработает в 2017 году.
Мобильное приложение для жителей Иркутской области с полной информацией о дорогах заработает в 2017 году.
Мобильное приложение для жителей Иркутской области с полной информацией о дорогах заработает в 2017 году. Об этом «Байкал Инфо» в марте сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов. В приложении будет содержаться информация по каждой дороге. Войдя в приложение, которое, как предполагается, можно будет скачать на смартфон или планшет с
К концу первого полугодия приложение станет доступно в тестовом режиме, а к концу года пользователи смогут оценить все основные функции программы. В первое время в программе будут все дороги Иркутска и основные магистрали, позже приложение расширится.
«С помощью приложения мы будем проводить анализ, какие участки дорог наиболее востребованы, какие имеют недостатки, — отмечает Евгений Липатов. — В приложении также будет много справочной информации: расписание работы паромов, информация о ледовых переправах, новости, информация об ограничении движения на том или ином участке дороги, разъяснения, возможно,
Наполнением приложения сейчас занимаются несколько подразделений правительства, дирекция автодорог, дорожной службы Иркутской области. Министерство строительства, дорожного хозяйства данную работу курирует.