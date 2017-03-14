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05:33 (мск), источник: Baikal-info.ru

Мобильное приложение по всем дорогам появится в Иркутской области

Мобильное приложение для жителей Иркутской области с полной информацией о дорогах заработает в 2017 году.

Мобильное приложение для жителей Иркутской области с полной информацией о дорогах заработает в 2017 году. Об этом «Байкал Инфо» в марте сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов. В приложении будет содержаться информация по каждой дороге. Войдя в приложение, которое, как предполагается, можно будет скачать на смартфон или планшет с онлайн-магазина, человек увидит информацию о собственнике той или иной дороги, о том, кто её содержит, к кому обратиться. Он сможет сфотографировать, к примеру, яму, провал, упавший дорожный знак, прикрепить фото в программе, и написать обращение собственнику дороги. Последний, видя обращение, должен оперативно на него реагировать, устранять недочёты.

К концу первого полугодия приложение станет доступно в тестовом режиме, а к концу года пользователи смогут оценить все основные функции программы. В первое время в программе будут все дороги Иркутска и основные магистрали, позже приложение расширится.

«С помощью приложения мы будем проводить анализ, какие участки дорог наиболее востребованы, какие имеют недостатки, — отмечает Евгений Липатов. — В приложении также будет много справочной информации: расписание работы паромов, информация о ледовых переправах, новости, информация об ограничении движения на том или ином участке дороги, разъяснения, возможно, какие-то статьи. Туда же планируется включить данные о придорожном сервисе, информацию о заправках, кафе».

Наполнением приложения сейчас занимаются несколько подразделений правительства, дирекция автодорог, дорожной службы Иркутской области. Министерство строительства, дорожного хозяйства данную работу курирует.

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