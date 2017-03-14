К скандалу вокруг бренда Красноярского края подключились прокуратура и УФАС

К скандалу вокруг создания бренда Красноярского края подключились прокуратура и управление Федеральной антимонопольной службы. Правоохранительные органы разберутся, законна ли разработка бренда края без конкурса на выбор подрядчика.

Напомним, 2 марта на презентации концепций бренда министр культуры Елена Мироненко заявила, что контракт с подрядчиком уже подписан. Это московская компания SmartHeart, которая хорошо знакомая чиновнице еще по предыдущему месту работы в музее геологии.

В 2016 году минкульт проводил конкурс на разработку бренда. Но его в итоге признали несостоявшимся из-за низкого интереса среди участников, поясняли в ведомстве Мироненко. В итоге решением министра логотип, эмблему и слоган Красноярский край получит на безальтернативной основе усилиями столичной компании.

Сейчас жителям предлагают голосовать в интернете за концепцию бренда. Правда, после начала скандала их оказалось уже шесть вместо трех. В начале марта министр публично называла концепции «Для сильных духом», «Уникальные люди» и «Приключения — это просто».

Теперь же на голосование выставлены шесть концепций уже с другими названиями: «Земля тайн и легенд», «Сердце России», «Место перезагрузки», «Земля контрастов», «Территория вызова» и «Край Енисея».

В то же время, по данным Newslab.ru, выбором подрядчика для разработки бренда региона заинтересовались прокуратура и УФАС. В ближайшее время эти ведомства должны выяснять, насколько законны действия министерства культуры.