Набор волонтеров начался на ВЭФ во Владивостоке

Владивосток, 14 марта, PrimaMedia.

Начался отбор волонтеров для работы на III Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 6 по 7 сентября во Владивостоке. Всего в этом году к работе на форуме планируют привлечь порядка 500 добровольцев. Также в этот раз принять участие в ВЭФ могут не только жители Приморского края, но и других регионов Дальнего Востока. Уже известно, что 15 волонтеров приедут на форум с Сахалина, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт организатора.

«Мы подсчитали, что для закрытия всех площадок ВЭФ необходимо 473 волонтера. Рассчитываем, что эта цифра может максимум возрасти до 500. Заявочная компания закончится в мае, на сегодняшний день получено 200 заявок от потенциальных кандидатов. Уже определено, что 15 волонтеров к нам прилетят с Сахалина. Хотим пригласить и молодежь других субъектов Дальнего Востока. Вопросы обеспечения питанием, транспортом, формой волонтеров проработаны», — отметил директор департамента по делам молодежи Александр Кайданович.

Открыты вакансии в следующих основных функциональных блоках работы:

конгресс (администрирование залов деловой программы); информация (работа на информационных стойках); аккредитация (выдача аккредитационных беджей участникам); встречи-проводы (приветствие и помощь участникам в ориентировании на площадке); работа со СМИ (помощь представителям СМИ); транспорт (координация транспорта для участников); питание (контроль доступа участников в зоны питания, рассадка участников в ресторане); МТО (материально-техническое обеспечение мероприятия); контроль доступа (контроль доступа участников в зоны проведения мероприятий).

Волонтерам предоставляется:

специализированное обучение; современная форма; питание (с момента выхода на работу); трансфер до удаленных объектов работы; благодарственные письма; Проживание в студенческих общежитиях кампуса ДВФУ на острове Русский (для иногородних волонтеров).

Основные требования к кандидатам в волонтеры: приятная внешность, грамотная русская речь, знание английского языка (не ниже уровня Intermediate), знание восточных языков (китайский, корейский, японский), коммуникабельность, исполнительность.

Желающим принять участие в организации Восточного экономического форума необходимо зарегистрироваться на сайте www.congress.ru, заполнив всю необходимую информацию, загрузив фото установленного образца и поставить соответствующую отметку в поле «ВЭФ 2017, Владивосток, 6−7.09.17» в разделе работа в личном кабинете. После чего необходимо внимательно следить за информацией, поступающей в личный кабинет.

По всем вопросам необходимо обращаться по электронной почте info@congress.ru с пометкой ВЭФ.