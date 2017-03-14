Музей Валентина Распутина откроется в Иркутске 15 марта
Музея писателя Валентина Распутина откроется в Иркутске 15 марта 2017 года в честь 80-летия со дня его рождения.
Музея писателя Валентина Распутина откроется в Иркутске 15 марта 2017 года в честь 80-летия со дня его рождения.
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В Иркутской области 15 марта пройдёт около 40 мероприятий, посвящённых Валентину Распутину. В Знаменском соборе Иркутска в 11:00 состоится панихида и возложение цветов на могилу писателя. В Иркутском драматическом театре им. Н. П. Охлопкова состоится премьерный показ спектакля «Прощание с Матёрой». В этот же день в Иркутском ТЮЗе им. А. Вампилова пройдёт
В образовательных учреждениях Иркутской области состоятся уроки о литературном наследии Валентина Распутина, а писатели встретятся со школьниками на «Уроках человечности В. Г. Распутина». В областных библиотеках пройдут книжные и фотовыставки, литературные часы, творческие встречи с писателями, чтения произведений Валентина Распутина. Например, в областной библиотеке им. И. И.
На доме по ул. 5-й Армии в Иркутске, в котором жил и работал Валентин Распутин, 15 марта откроют мемориальную доску, а 14 марта такое же мероприятие пройдёт у родного дома писателя в селе Аталанка
На телеканале «Культура» в честь юбилея состоится премьера телеверсии легендарного спектакля Иркутского драмтеатра «Последний срок». Его покажут 18 марта в 15:45 по местному времени. Режиссером проекта выступил Виктор Безега, создатель более десятка телевизионных версий театральных постановок.
Валентину Распутину также посвящен цикл мероприятий, которые будут идти весь год. В областном краеведческом музее создают электронный словарь «Сибирская Атлантида Валентина Распутина». На реализацию проекта музей получил президентский грант. Словарь планируют представить в начале 2018 года. За счет областного бюджета будут изданы воспоминания Валентина Распутина «Живем и помним», три тома его прозы в серии «Народная библиотека» и книга Галины
Мероприятия, приуроченные к 80-летию со дня рождения писателя, проходят и в Москве, где он жил последние годы. В центральном музее имени А. А. Бахрушина 10 марта открылась выставка Иркутского драмтеатра «Всю жизнь я писал любовь к России. Народные драмы В. Г. Распутина на сцене и экране». Вечера в честь юбилея писателя пройдут в Москве 16 марта в доме русского зарубежья имени Александра Солженицына и 22 марта в