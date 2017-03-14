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06:03 (мск), источник: PrimaMedia.ru

К выходным во Владивостоке потеплеет до +9°С

Осадков в крае не ожидается.

Владивосток, 14 марта, PrimaMedia.

Вторая половины неделя во Владивостоке будет очень теплая, синоптики обещают повышение температуры к выходным до +9°С. Осадков, как и сильного ветра, в крае не будет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.ру.

До середины рабочей недели сохранится влияние циклона, который вызвал в Приморье осадки, местами сильные, и гололедные явления. Но площадь и интенсивность осадков заметно уменьшатся.

В середине недели влияние циклона прекратится. В ночь на 15 марта циклон пройдет через остров Хонсю в северо-западную часть Тихого океана и начнет интенсивно углубляться. Атмосферное давление над Приморьем будет расти, а осадки прекратятся. На территорию Приморского края начнет поступать воздух с севера, поэтому температурный фон понизится на 3−5 градусов. Более заметно это будет чувствоваться ночью, −3…−12°С, в горных районах до -22°С.

Во второй половине рабочей недели синоптическая обстановка обещает быть спокойной, и фон температуры будет постепенно повышаться.

Во Владивостоке ожидается погода без осадков. В первой половине недели сильный северо— западный ветер, во второй половине недели ветер ослабеет. Температура воздуха ночью 0…-3°С, днем тепло, +4…+8°С.

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