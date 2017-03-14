К выходным во Владивостоке потеплеет до +9°С
Осадков в крае не ожидается.
Осадков в крае не ожидается.
Владивосток, 14 марта, PrimaMedia.
Вторая половины неделя во Владивостоке будет очень теплая, синоптики обещают повышение температуры к выходным до +9°С. Осадков, как и сильного ветра, в крае не будет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.ру.
До середины рабочей недели сохранится влияние циклона, который вызвал в Приморье осадки, местами сильные, и гололедные явления. Но площадь и интенсивность осадков заметно уменьшатся.
В середине недели влияние циклона прекратится. В ночь на 15 марта циклон пройдет через остров Хонсю в
Во второй половине рабочей недели синоптическая обстановка обещает быть спокойной, и фон температуры будет постепенно повышаться.
Во Владивостоке ожидается погода без осадков. В первой половине недели сильный северо— западный ветер, во второй половине недели ветер ослабеет. Температура воздуха ночью 0…-3°С, днем тепло, +4…+8°С.