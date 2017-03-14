В Омске объявлен повышенный уровень опасности

В Омске и области начинается проведение антитеррористических учений.

«В ходе проводимых учений оперативным штабом в Омской области получена информация о вероятных угрозах совершения террористических актов в отношении объектов органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, расположенных на территории города и области», — сообщает департамент общественной безопасности.

«В настоящее время в соответствии с разработанным во взаимодействии с правоохранительными органами и аппаратом антитеррористической комиссии Омской области порядком действий при повышенном (синем) уровне террористической опасности всеми учреждениями и предприятиями, подведомственными муниципалитету, отрабатываются вопросы дополнительных инструктажей с сотрудниками по действиям при угрозе совершения террористических актов, проверок, осмотров объектов и их территорий, в целях выявления возможных мест закладки взрывных устройств, а также другие мероприятия, предусмотренные порядком действий», — поясняет первый заместитель директора профильного департамента Евгений Скрипкарёв.

В период действия повышенного уровня террористической опасности будут предприняты меры по усилению охраны общественного порядка. У горожан будут проверять паспорта, также будет ограничено движение транспортных средств на локальных участках местности.

Администрация Омска обращается к жителям и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к проводимым действиям и возможным временным неудобствам.

В департаменте общественной безопасности напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов, имеющих сходство со взрывными устройствами, оружием, боеприпасами, необходимо незамедлительно информировать:

Оперативный дежурный УФСБ России по Омской области: 23−30−00.

Телефон доверия УФСБ России по Омской области: 25−56−22.

Телефон дежурной части полиции: 02.

Дежурная часть УМВД России по Омской области: 79−32−00.

Дежурная часть УМВД России по городу Омску: 79−22−00.

Телефон МЧС: 01.