Водителей Новосибирской области ловили на «встречке»
Госавтоинспекторы провели анализ и выяснили,
Госавтоинспекторы провели анализ и выяснили,
В Новосибирской области сотрудники Госавтоинспекции провели анализ аварийности по региону. Об этом сообщают в
Результаты мониторинга показали, что чаще всего граждане попадают в дорожно- транспортные происшествия на загородных автотрассах
Кроме того, за время рейдов по автодорогам области, правоохранители выявили и оформили 165 нарушителей, которые перевозили детей без специального удерживающего устройства. 96 водителей оштрафовали за выезд на «встречку», 37 за управление транспортным средством без тахографического контроля.
Рейд прошел в рамках профилактического мероприятия «Трасса». Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области советуют автолюбителям строго соблюдать Правила дорожного движения, а особенно скоростной режим и правила маневрирования.