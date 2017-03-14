Водителей Новосибирской области ловили на «встречке»

В Новосибирской области сотрудники Госавтоинспекции провели анализ аварийности по региону. Об этом сообщают в пресс-службе Главного Управления МВД России по Новосибирской области.

Результаты мониторинга показали, что чаще всего граждане попадают в дорожно- транспортные происшествия на загородных автотрассах из-за выезда на встречную полосу движения и нарушения установленного скоростного режима.

Кроме того, за время рейдов по автодорогам области, правоохранители выявили и оформили 165 нарушителей, которые перевозили детей без специального удерживающего устройства. 96 водителей оштрафовали за выезд на «встречку», 37 за управление транспортным средством без тахографического контроля.

Рейд прошел в рамках профилактического мероприятия «Трасса». Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области советуют автолюбителям строго соблюдать Правила дорожного движения, а особенно скоростной режим и правила маневрирования.