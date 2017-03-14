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07:27 (мск), источник: Om1.ru

В Омске проведут флешмоб «Голубая лента»

Участникам и прохожим, ставшим свидетелями акции, раздадут ленточки.

Региональное министерство природы сообщает, что Омская область присоединится к Всероссийской акции «Голубая лента». Эта акция будет проводиться по всей стране 22 марта — во Всемирный день водных ресурсов. В этот день на всей планете проводятся тематические мероприятия, посвящённые защите водных объектов: рек, ручьёв, озёр и морей.

В Омске «Голубая лента» пройдёт на площади возле ТЦ «Континент». Схожие акции состоятся на центральных площадях в 20 сельских районах. Что будет представлять собой мероприятие, пока секрет. Известно только, что ожидается танцевальный флешмоб, после которого участники раздадут омичам символ акции — голубые ленточки.

«Голубая лента» стартует 22 марта в 16:00.

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