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06:33 (мск), источник: ТАСС

Солнечно и до 8 градусов тепла будет в столичном регионе

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Погода в Москве и Подмосковье во вторник будет солнечной и теплой. Об этом сообщили в Росгидромете.

Источник: РИА "Новости"

«Ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 5−7 градусов тепла, по области будет от 3 до 8 градусов выше нуля», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер переменных направлений, 2−7 м/с.

Предстоящей ночью ясно и без осадков. В столице столбики термометров покажут минус 2 — ноль градусов, в Подмосковье будет от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер южный, юго-западный, 5−10 м/с.

В среду днем по области местами пройдет небольшой дождь, в Москве воздух прогреется до 6−8 градусов, по области будет от 3 до 8 градусов тепла. Ветер южный, юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 12−17 м/с.

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