Солнечно и до 8 градусов тепла будет в столичном регионе

«Ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 5−7 градусов тепла, по области будет от 3 до 8 градусов выше нуля», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер переменных направлений, 2−7 м/с.

Предстоящей ночью ясно и без осадков. В столице столбики термометров покажут минус 2 — ноль градусов, в Подмосковье будет от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер южный, юго-западный, 5−10 м/с.