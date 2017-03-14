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06:34 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Yeruslan, застрявший в Приморье, распилят на металлолом

На вырученные деньги судебные приставы погасят долги по зарплате морякам.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 14 марта, PrimaMedia.

Судебные приставы Приморского края намерены продать сухогруз Yeruslan, который около 1,5 лет простоял в 6 км от Владивостока брошенным, чтобы выплатить зарплату морякам. Сейчас приморское УФССП готовит необходимые документы для отправки китайским владельцам судна. Об этом рассказал журналистам на пресс-конференции глава УФССП Приморья Алексей Кузнецов, передает корр. ИА PrimaMedia.

«Несмотря на отсутствие в России законодательного регулирования процесса принудительной реализации имущества, принадлежащего иностранной компании, приставы Приморья пытаются создать прецедент по реализации такого имущества в счет погашения долга. Трудности пока связаны с необходимостью уведомить собственника судна и перевести документы на китайский язык», — сказал Кузнецов.

Приставам нужно уведомить гонконгскую компанию, которой принадлежит судно о том, что они собираются его реализовать. Для этого нужно перевести документы на китайский язык, отослать их и дождаться уведомления о получении. Только потом уже приступать к исполнению, добавил Кузнецов.

«Вероятнее всего продать судно удастся только на металлолом, так как оно сильно повреждено после пожара», — резюмировал глава приморского УФССП.

Напомним, сейчас Yeruslan находится на ответственном хранении у славянкинского СРЗ.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, что сухогруз Yeruslan (порт приписки Пномпень), много лет возивший подержанные иномарки из Японии, был арестован и оставлен на рейде в Амурском заливе в сентябре 2015 года. Полтора года судно стояло нетронутым, но зимой 2016−2017 года, когда стал лед, охранявшие сухогруз моряки покинули его. Горожане начали распространять в соцсетях фотографии и информацию о новой достопримечательности, и к загадочному кораблю-призраку потянулись десятки любопытствующих. Судно быстро было разграблено, вандалы спилили и увезли несколько десятков тонн металла, 31 января Yeruslan практически полностью выгорел, а после начал тонуть.

18 февраля Yeruslan едва не ушел на дно, до этого момента оставалось всего полчаса-час. Спасательная служба прибыла с насосами и предотвратила затопление. 21 февраля экипаж спасательного буксира Тихоокеанского флота «Фотий Крылов» провел обколку льда вокруг судна и осуществил буксировку аварийного сухогруза «Еруслан» до порта Славянка.

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