Yeruslan, застрявший в Приморье, распилят на металлолом
На вырученные деньги судебные приставы погасят долги по зарплате морякам.
На вырученные деньги судебные приставы погасят долги по зарплате морякам.
Владивосток, 14 марта, PrimaMedia.
Судебные приставы Приморского края намерены продать сухогруз Yeruslan, который около 1,5 лет простоял в 6 км от Владивостока брошенным, чтобы выплатить зарплату морякам. Сейчас приморское УФССП готовит необходимые документы для отправки китайским владельцам судна. Об этом рассказал журналистам на
«Несмотря на отсутствие в России законодательного регулирования процесса принудительной реализации имущества, принадлежащего иностранной компании, приставы Приморья пытаются создать прецедент по реализации такого имущества в счет погашения долга. Трудности пока связаны с необходимостью уведомить собственника судна и перевести документы на китайский язык», — сказал Кузнецов.
Приставам нужно уведомить гонконгскую компанию, которой принадлежит судно о том, что они собираются его реализовать. Для этого нужно перевести документы на китайский язык, отослать их и дождаться уведомления о получении. Только потом уже приступать к исполнению, добавил Кузнецов.
«Вероятнее всего продать судно удастся только на металлолом, так как оно сильно повреждено после пожара», — резюмировал глава приморского УФССП.
Напомним, сейчас Yeruslan находится на ответственном хранении у славянкинского СРЗ.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, что сухогруз Yeruslan (порт приписки Пномпень), много лет возивший подержанные иномарки из Японии, был арестован и оставлен на рейде в Амурском заливе в сентябре 2015 года. Полтора года судно стояло нетронутым, но зимой 2016−2017 года, когда стал лед, охранявшие сухогруз моряки покинули его. Горожане начали распространять в соцсетях фотографии и информацию о новой достопримечательности, и к загадочному
18 февраля Yeruslan едва не ушел на дно, до этого момента оставалось всего