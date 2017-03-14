Льготники Ангарска могут полмесяца бесплатно ездить в трамваях

Как 13 марта 2017 года сообщает пресс-служба администрации АГО со ссылкой на директора МУП «Ангарский трамвай» Виктора Загерсона, в начале месяца льготники должны пополнить баланс на электронном проездном, чтобы воспользоваться 30 бесплатными поездками на любом виде транспорта. «С наступлением второй половины месяца у них появляется возможность передвигаться на трамвае столько раз, сколько им необходимо, — пояснил он. — Достаточно будет предъявить кондуктору имеющийся единый социальный проездной билет с нулевым балансом. Пассажир получит отрывной талон, который нужно будет сохранять до конца поездки».

Напомним, такая социальная поддержка пассажирам, пользующимся правом льготного проезда в общественном транспорте, предоставлена руководством МУП АГО «Ангарский трамвай» по распоряжению мэра городского округа Сергея Петрова. Никаких дополнительных проездных документов указанной категории пассажиров получать не нужно. Мэр АГО также поручил руководству МУП «Ангарский трамвай» предоставить право бесплатного проезда пассажирам, сопровождающим людей с первой группой инвалидности и детей-инвалидов при совместной поездке с указанными гражданами в трамвае.