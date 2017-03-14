Льготники Ангарска могут полмесяца бесплатно ездить в трамваях
В Ангарском городском округе граждане льготных категорий могут бесплатно ездить в трамваях с 16 числа и до конца каждого месяца.
В Ангарском городском округе граждане льготных категорий могут бесплатно ездить в трамваях с 16 числа и до конца каждого месяца.
Как 13 марта 2017 года сообщает
Напомним, такая социальная поддержка пассажирам, пользующимся правом льготного проезда в общественном транспорте, предоставлена руководством МУП АГО «Ангарский трамвай» по распоряжению мэра городского округа Сергея Петрова. Никаких дополнительных проездных документов указанной категории пассажиров получать не нужно. Мэр АГО также поручил руководству МУП «Ангарский трамвай» предоставить право бесплатного проезда пассажирам, сопровождающим людей с первой группой инвалидности и