Мироненко объяснила, почему невысоко оценила Киркорова

Напомним, вчера в СМИ и соцсети разгорелся скандал по поводу высказывания Елены Мироненко в телеинтервью. Отвечая на вопрос о том, на какой концерт она бы не пошла, краевой министр культуры сказала: «Я думаю, что-то среднее между Басковым и Киркоровым». Это вызвало бурную реакцию у пресс-секретаря Филиппа Киркорова, который обвинил Мироненко во «вкусовщине» и неумении оценить «шоу мирового уровня».

Вчера вечером Мироненко ответила на эти претензии на своей странице в «Фейсбуке», отметив, что уже была на шоу Киркорова, но была разочарована часовой задержкой и фонограммой.