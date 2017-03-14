Мироненко объяснила, почему невысоко оценила Киркорова
Министр культуры Красноярского края Елена Мироненко рассказала, что уже была на концерте Филиппа Киркорова, но выступление артиста не произвело на нее большого впечатления.
Министр культуры Красноярского края Елена Мироненко рассказала, что уже была на концерте Филиппа Киркорова, но выступление артиста не произвело на нее большого впечатления.
Напомним, вчера в СМИ и соцсети разгорелся скандал по поводу высказывания Елены Мироненко в телеинтервью. Отвечая на вопрос о том, на какой концерт она бы не пошла, краевой министр культуры сказала: «Я думаю,
Вчера вечером Мироненко ответила на эти претензии на своей странице в «Фейсбуке», отметив, что уже была на шоу Киркорова, но была разочарована часовой задержкой и фонограммой.
«Нежданно-негаданно. Сняли к 8 Марта юморной ролик с “Примой”, были и забавные вопросы. А тут такой резонанс. Никого не хотела обидеть и