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07:12 (мск), источник: Newslab.ru

Мироненко объяснила, почему невысоко оценила Киркорова

Министр культуры Красноярского края Елена Мироненко рассказала, что уже была на концерте Филиппа Киркорова, но выступление артиста не произвело на нее большого впечатления.

Напомним, вчера в СМИ и соцсети разгорелся скандал по поводу высказывания Елены Мироненко в телеинтервью. Отвечая на вопрос о том, на какой концерт она бы не пошла, краевой министр культуры сказала: «Я думаю, что-то среднее между Басковым и Киркоровым». Это вызвало бурную реакцию у пресс-секретаря Филиппа Киркорова, который обвинил Мироненко во «вкусовщине» и неумении оценить «шоу мирового уровня».

Вчера вечером Мироненко ответила на эти претензии на своей странице в «Фейсбуке», отметив, что уже была на шоу Киркорова, но была разочарована часовой задержкой и фонограммой.

«Нежданно-негаданно. Сняли к 8 Марта юморной ролик с “Примой”, были и забавные вопросы. А тут такой резонанс. Никого не хотела обидеть и по-прежнему верю в людей с чувством юмора. Но в прошлом году так получилось, что около часа вместе с полным залом ждала выхода маэстро на сцену (смотрю иногда шоу-бизнес, чтобы быть в курсе). После чего услышала исполнение под плюс (фонограмму). При всём уважении к заслугам артиста, считаю, что “живой” голос и уважение к личному времени зрителей — первостепенны для любого артиста. И с удовольствием жду приглашение на новое шоу, конечно же», — написала Мироненко.

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